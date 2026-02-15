Misschien heb je het al voorbij zien komen als je iets wil betalen met je bankieren-app: iDEAL wordt stap voor stap opgevolgd door Wero. Dat is een nieuw Europees digitaal betaalsysteem. Voor EenVandaag Vraagt vroegen we wat jullie hierover willen weten.

Waarom krijgen we Wero en hoe veilig is het? Jullie vragen over de vervanger van iDEAL beantwoord

Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland, Bouke Bergsma van De Nederlandsche Bank (DNB) en universitair hoofddocent Economische en Monetaire Politiek Wim Boonstra van de Vrije Universiteit Amsterdam geven antwoord op jullie vragen. 1. Is Wero veiliger dan iDEAL? Wero lijkt veel op iDEAL en is minstens zo veilig, zegt Beugel van de Nederlandse betaalvereniging. "Qua privacy en gegevensdeling is het vergelijkbaar en werkt het in grote lijnen zoals iDEAL werkt. Wero moet zich, net als iDEAL, keurig houden aan de Europese 'General Data Protection Regulation' (in Nederland beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, red.)." "Bovendien krijgt Wero eind 2026 aankoopbescherming en de mogelijkheid om uitgesteld te betalen nadat een online aankoop is geleverd. Dat worden nieuwe eigenschappen die iDEAL nog niet had en die meer zekerheden voor consumenten bieden", gaat Beugel verder.

Consumenten hoeven helemaal niets te doen om straks met Wero te kunnen betalen. Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland waarschuwt voor oplichters

Met de overgang van iDEAL naar Wero wil hij mensen wel waarschuwen voor oplichters. "Consumenten hoeven helemaal niets te doen om straks met Wero te kunnen betalen. Alle veranderingen gebeuren achter de schermen bij banken en webwinkels. Negeer dus alle berichten die je vragen om voor de overgang naar Wero je ergens aan te melden, gegevens door te geven of iets te bevestigen!"

Info Wat is Wero precies? Wero is een Europees betaalsysteem dat online- en P2P-betalingen (betalingen tussen consumenten onderling, zoals betaalverzoeken of Tikkies) regelt. Het is bedoeld als Europees alternatief voor internationale kaartnetwerken. Op termijn kan Wero ook worden gebruikt voor betalingen aan de kassa, zegt Bergsma van De Nederlandsche Bank.

2. Maakt dit ons minder afhankelijk van buitenlandse en met name Amerikaanse betaalmethoden? Jazeker, zegt Beugel. "iDEAL was al een zelfstandige Nederlandse betaalmethode en Wero is een zelfstandige Europese betaalmethode, onafhankelijk van niet-Europese betaaldiensten." Maar om helemaal onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten is er meer nodig, zegt universitair hoofddocent Boonstra. "Veel netwerken en toepassingen draaien ook op Amerikaanse instellingen. Maar het is zeker een substantiële stap."

3. Waarom is het nodig om op iets Europees over te stappen? Door recente wereldwijde ontwikkelingen is er behoefte aan een eigen Europese betaalmethode, naast bestaande betaalmethoden zoals Mastercard, Visa, PayPal, Apple Pay en Google Pay, legt Beugel uit. "Wero wil uitgroeien tot zo'n Europese betaalmethode. Het doel is dat iedereen in Europa Wero kan gebruiken om te betalen aan vrienden en familie, in webwinkels en in fysieke winkels, overal in Europa." We zijn erg afhankelijk van Amerikaanse systemen, stelt Boonstra vast. "Daar hebben we ons altijd senang bij gevoeld, maar in het huidige tijdsgewricht voelen we ons - terecht - opeens kwetsbaar." Verder zal het volgens hem meespelen dat wij wel overal in de eurozone met onze pinpas kunnen betalen, maar dat de kosten en de snelheid van die betalingen nog per land verschillen. Door Wero kan dat straks gelijk worden getrokken.

4. Wie heeft zeggenschap over Wero? Wero is geen zelfstandig bedrijf, maar een nieuwe Europese betaalmethode die is ontwikkeld door het European Payments Initiative (EPI). Beugel van Betaalvereniging Nederland: "Wero is opgericht door veertien banken en twee transactieverwerkers uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Die zestien oprichters zijn samen de eigenaren van EPI Company." In Nederland zijn dat ING, Rabobank en ABN AMRO. Bergsma van DNB vult aan: "EPI start in vijf landen - Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg - en richt zich met Wero eerst op webwinkels en onderlinge betalingen. iDEAL is in 2024 door EPI overgenomen en Wero wordt in 2026 in Nederland geïntroduceerd." 5. Zijn er nadelen aan Wero te benoemen? "Sommige Nederlandse 'acceptanten' van iDEAL, zoals webwinkels en aanbieders van 'person-to-person' betaaldiensten, verwachten dat Wero voor hen duurder wordt dan iDEAL", weet Beugel. Dit heeft ermee te maken dat Wero meer mogelijkheden krijgt, zoals aankoopbescherming en later betalen. "Door die aankoopbescherming kan het gebeuren dat klanten onterecht hun geld terugvragen. Eerlijke bedrijven zijn bang dat zij daardoor moeten meebetalen aan de schade die door oneerlijke bedrijven wordt veroorzaakt."