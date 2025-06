Waarom de olieprijs meteen reageert op spanningen in Iran en jij dat merkt aan de pomp: jullie vragen beantwoord

Jullie vragen worden beantwoord door energie-expert Lucia van Geuns van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en door Hans van Cleef, hoofdonderzoeker energie bij EqoLibrium.

1. Hoe verschillen de olieprijzen in de wereld?

"De mate waarin de olieprijs stijgt of daalt, verschilt per regio", begint Van Cleef. De internationale oliemarkt kent verschillende benchmarks - oftewel maatstaven - voor de prijs van ruwe olie. "De twee belangrijkste maatstaven zijn Brent voor Europa en de West Texas Intermediate (WTI) voor Amerika."

Bij internationale spanningen reageren alle benchmarks en dus olieprijzen daarop. Maar: "Als je zoals nu onrust in het Midden-Oosten hebt, dan ligt die onrust dichter bij Europa en zal het daarom Brent-olie harder raken dan Amerikaanse olie. En dus zul je zien dat de prijs van Brent-olie meer stijgt", zegt Van Cleef.

Ook wordt de olieprijs bepaald door de raffinagecapaciteit die er in een regio is, vertelt Van Geuns. "Ruwe olie moet eerst worden geraffineerd voordat er benzine of diesel van wordt gemaakt. Bij de capaciteit die daarvoor is moet je dus denken aan: hoeveel raffinaderijen zijn er in een land? Moet de ruwe olie van ver komen? Zijn er problemen met de infrastructuur?" Ze noemt als voorbeeld een orkaan in de Verenigde Staten die een raffinaderij platlegt: "De prijs in Amerika stijgt dan harder dan in Europa."

Daarnaast wordt afhankelijk van waar je leeft meer of minder belasting geheven op benzine, vervolgt Van Geuns. "Veel belasting kan een olieprijs of een benzineprijs dempen. Daarom merken we het in Europa misschien net iets minder als er schommelingen zijn in de prijzen, dan in het Midden-Oosten waar de olieprijzen nauwelijks belasting kennen."

Tot slot kunnen valutaschommelingen volgens Van Geuns ook een verschil maken tussen olieprijzen in de wereld. "Olie wordt veelal in dollars verhandeld. Als je een zwakke valuta hebt ten opzichte van de dollar, dan stijgt de olieprijs dus extra hard. En als je een sterke munt hebt, dan is die stijging wat minder", legt ze uit.