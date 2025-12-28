Voel jij je onveilig door het vuurwerk rond de jaarwisseling? En andere vragen beantwoord door handhaver Joost

Joost* geeft antwoord op jullie vragen. Hij is coördinator van een team handhavers (boa's) in het centrum van Amsterdam.

1. Welke bevoegdheden heeft een handhaver?

In Amsterdam geldt sinds 2021 een afsteekverbod, zegt Joost. "Wij handhaven daar ook op als handhavers in 'Domein 1', oftewel de openbare ruimte. Dat betekent dat wij ook kunnen bekeuren."

"Daarnaast hebben we bepaalde bevoegdheden om controles te verrichten", gaat hij verder. "We mogen bijvoorbeeld tassen doorzoeken waar mogelijk vuurwerk in kan zitten. Die bevoegdheid hebben wij het hele jaar. Alleen aan het einde van het jaar doen wij het vaker vanwege vuurwerkoverlast."

Om tassen te doorzoeken moet er wel een duidelijke aanleiding zijn, legt de coördinator uit. De kans dat dat gebeurt, is groter in wijken waar al eerder meldingen zijn gedaan van overlast. "Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin ik een harde knal hoor vanuit een zijstraat en er vervolgens twee jongens weglopen met een rugzak. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn om eventueel te controleren."

"In het domein waar wij werkzaam zijn, zijn handhavers alleen bevoegd om te handhaven op F2-vuurwerk. Dus het vuurwerk dat de consument nu nog kan kopen en mag afsteken daar waar het mag", zegt Joost. "Maar als wij illegaal vuurwerk aantreffen (F3-vuurwerk), dan laten wij de politie komen."