Zaak-Jansen Steur

Neuroloog Jansen Steur moest zich voor de rechter verantwoorden voor medische missers eind jaren negentig. De strafzaak is de grootste medische strafzaak in de Nederlandse geschiedenis genoemd. De neuroloog vertelde meerdere patiënten dat ze ernstige ziektes hadden, zoals alzheimer of de spierziekte ALS, en schreef ze zware medicatie voor. Het bewijs voor die ziektes was echter flinterdun of zelfs niet aanwezig. In 2014 wordt de neuroloog veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, maar vervolgens in hoger beroep vrijgesproken van het opzettelijk stellen van verkeerde diagnoses. Wel krijgt hij zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor overige delicten.