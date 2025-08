Zutphen al 36 jaar in de ban van verdwijning Duncan Zwakke: 'Een etterende wond voor de familie'

Het is niet voor het eerst dat het OM in Oost-Nederland de mist in gaat met een cold case-zaak. Recent nog werden de verdachten in de zaak Tonny Ter Horst vrijgesproken . In die zaak was zelfs veel meer bewijs was dan in het geval van Duncan Zwakke. In Duncans zaak werd namelijk nooit een lichaam gevonden.

In 1989 verdween de 31-jarige Zwakke uit Zutphen. Begin dit jaar komt het Openbaar Ministerie met een verdachte: tegen een 63-jarige man uit Zutphen wordt 12 jaar geëist, op verdenking van moord. Volgens het OM vermoordde hij Zwakke vanwege een conflict over geld en drugs.

'Beperkt kansrijk'

"De zaak Zwakke was beperkt kansrijk", zegt criminoloog Jasper van der Kemp. "Er mist concreet forensisch bewijs, de zaak is gebouwd op basis van verklaringen. Dit zijn type zaken waarvan je je soms moet afvragen: weten we zeker dat we die gaan voorbrengen als we weten dat het zo lastig is om tot een veroordeling te komen? Je schept namelijk wel hoop bij de nabestaanden als je dat doet."

Al 36 jaar houdt de zaak van Duncan Zutphen in z'n greep, vertelt misdaadjournalist Gerlof Leistra. Hij komt zelf uit de stad en volgt de zaak al z'n hele carrière. "Iedereen weet zogenaamd wat er gebeurd is. Duncan zou vermoord zijn in een lokaal restaurant en de zoon van de eigenaars zou het lijk hebben ­laten verdwijnen met een gehaktmolen."

Geen dna gevonden

De verdachte, een vriend van Zwakke, Evert Jan van T., werd na de verdwijning opgepakt ,maar kwam snel weer vrij. Er was namelijk geen spoor van DNA te vinden in het restaurant. Toch staat diezelfde verdachte dit voorjaar opnieuw terecht.

"Het is heel lastig om te bedenken waar al die verhalen vandaan komen", zegt Mariska Bischop, advocaat van de verdachte. "Er is één getuige die zei dat hij iets heeft gehoord van mijn cliënt en dat is iedereen gaan napraten."