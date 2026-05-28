Zorginstellingen in Rotterdam gaan samen strijd aan tegen uitbuiting EU-arbeidsmigranten: 'Het is bijna mensenhandel'

Hoewel de koppeling van werk-huisvesting als sinds 2023 is afgeschaft, bedenken sommige uitzendbureaus nog steeds constructies waarmee ze arbeidsmigranten om de tuin kunnen leiden en na ontslag geen onderdak meer hoeven te bieden. Het gevolg hiervan is dat 2 op de 3 daklozen in de grote steden tegenwoordig een arbeidsmigrant uit de Europese Unie is.

37 schuldige bureaus

Tante Sjaar - een verbond van zorginstelling zoals de ggz Antes, Humanitas en het Leger des Heils - trekt daarom vandaag aan de bel en stuurt een brief aan zo'n 37 uitzendbureaus die zich hieraan schuldig maken.

"In die brief staat dat wij naast de persoon gaan staan die dit overkomt", zegt voorzitter van Tante Sjaar Joost Zielstra. "Dat we uit gaan zoeken bij wie werkte je en hoe je arbeidsovereenkomst eruit zag. Er zijn een aantal juristen die ons ook hierbij gaan helpen."

'Mensenhandel'

Want veel migranten die dakloos raken eindigen in grote steden zoals Rotterdam. "Die mensen worden voor arbeid naar ons land gehaald, het is bijna een soort mensenhandel", zegt Zielstra.

"Mensen krijgen een baan aangeboden, een salaris aangeboden, woonhuisvesting aangeboden waarin een ziektekostenverzekering aan zit."

'Zijn er klaar mee'

"Mensen komen dan en soms blijkt het dan niet waar te zijn", gaat hij verder. Wanneer de arbeidsmigranten daarna uitvallen door bijvoorbeeld ziekte en zowel hun baan als onderdak verliezen, komen ze bij de zorginstellingen terecht. "Als je dan op straat gezet wordt, ben je dus ook vervolgens je verzekering, je woonruimte, je bent alles kwijt", legt de voorzitter uit, zij moeten die mensen dan ondersteunen.

"We zijn er echt klaar mee." Wanneer de uitzendbureaus die een brief hebben gekregen op korte termijn niks aanpassen, dreigen de zorginstellingen hun namen openbaar te maken.