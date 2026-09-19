Zorgen over veiligheid online banken na datalek bij Revolut
Online banken zoals Revolut, Bunq en N26 worden steeds populairder. Maar een recent datalek laat zien dat niet alles soepel gaat.
Cybercriminelen stuurden een mail naar de online bank Revolut vanaf een Italiaans overheidsadres, waarop de online bank zelf gegevens van klanten overhandigde. Zoals kopieën van paspoorten, IBAN's en transactiegegevens. Ook 36 Nederlanders zijn slachtoffer.
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Aanpassing
De kop van dit artikel is na publicatie aangepast, omdat die stelliger was dan de feitelijke inhoud van de reportage.