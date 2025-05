Zonder diploma in de techniek werken zou volgens deze experts moeten kunnen: 'Dingen die je kunt leren'

'Er zijn echt mensen nodig'

Samen met de Erasmus Universiteit en Tilburg University wordt nu een onderzoek opgestart om te kijken hoe werkgevers in de techniek op andere manier aan hun personeel kunnen komen en in hoeverre een diploma overbodig is.

Het is een project dat vanuit de overheid gestimuleerd wordt. "Door het tekort in de sector moet je toch ook naar onconventionele middelen gaan kijken, want er zijn echt mensen nodig", zegt onderzoeker en organisatiepsycholoog Alec Serlie van de Erasmus Universiteit.

Veiligheid voorop

Maar, veiligheidsvoorschriften zijn juist bij technische beroepen belangrijk om arbeidsongevallen te voorkomen. In hoeverre is het een risico om mensen zonder diploma het veld in te sturen? "Er zijn wettelijke verplichting, gelukkig. Maar het zijn wel dingen die je kunt leren", vertelt Serlie.

"Een klein deel van de werkzaamheden is echt risicovol", vult Pattisiana aan. Iemand die het werk wil doen zal dus altijd nog een bepaald veiligheidscertificaat moeten halen, benadrukt hij. De werkgever zal er dan ook voor kiezen om iemand op het begin nog niet de gevaarlijke onderdelen te laten doen. "En dan wordt er zo naartoe gewerkt dat iemand uiteindelijk het hele takenpakket kan doen."