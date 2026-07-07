Windmolens in Zeeland overdag stilgezet voor beschermde zeearend: dit is waarom
De grootste roofvogel van Nederland, de zeearend, blijkt niet opgewassen tegen windmolens. Na een dodelijke botsing moeten twintig turbines in Zeeland de komende maanden overdag worden stilgezet om meer ongelukken te voorkomen.
De windmolens zijn er om groene stroom op te wekken voor Nederland. Maar na de dodelijke botsing met een beschermd diersoort is de vraag: hoe kunnen we groene infrastructuur bouwen doen zonder de natuur te schaden? "In natuurgebieden kan het alleen met een vogeldetectiesysteem", zegt vogelonderzoeker Dirk van Straalen. Daarmee worden de rotorbladen van windmolens automatisch vertraagd of stilgelegd.