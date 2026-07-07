Windmolens in Zeeland overdag stilgezet voor beschermde zeearend: dit is waarom

De windmolens zijn er om groene stroom op te wekken voor Nederland. Maar na de dodelijke botsing met een beschermd diersoort is de vraag: hoe kunnen we groene infrastructuur bouwen doen zonder de natuur te schaden? "In natuurgebieden kan het alleen met een vogeldetectiesysteem", zegt vogelonderzoeker Dirk van Straalen. Daarmee worden de rotorbladen van windmolens automatisch vertraagd of stilgelegd.