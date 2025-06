Weer moet het UWV duizenden dossiers op fouten controleren

Opnieuw staat uitkeringsinstantie UWV voor een groot onderzoek naar oude fouten. Na problemen met de WIA, WW en Wajong is het nu de beurt aan de Ziektewet. Dit probleem gaat terug naar 2016 en het zou volgens een ingewijde weleens om 55.000 dossiers kunnen gaan.

Te veel ontvangen

Als een uitkering verkeerd berekend is, kunnen mensen te veel of te weinig geld hebben ontvangen. Het zou deze keer vooral gaan over mensen die te veel hebben gekregen, door fouten met de verrekening van een ander inkomen naast hun uitkering.

Wat zijn de gevolgen voor mensen die te veel geld hebben ontvangen? Moeten ze een bedrag terugbetalen? Of alleen als ze het wísten, of hadden kunnen weten? Een woordvoerder van het UWV zegt dat hierover gesprekken worden gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). "We bekijken wat de mogelijkheden zijn", laat de woordvoerder weten.