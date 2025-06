Weer fouten bij UWV: 55 duizend Ziektewet-dossiers moeten opnieuw gecontroleerd worden

Onduidelijkheid

Het UWV, dat worstelt met personeelstekorten, is nu begonnen met het controleren van 3.000 nog lopende Ziektewet-dossiers. Maar er zijn natuurlijk ook nog tienduizenden mensen die geen Ziektewet-uitkering meer ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze zijn overleden of omdat hun uitkering is gestopt.

Het is niet zeker of al deze dossiers ook bekeken gaan worden. Daarover is de instantie nog in gesprek met het ministerie. Het UWV vindt het vervelend dat er weer iets is misgegaan. "Bij de uitvoering van complexe wet-en regelgeving gaan helaas soms dingen niet goed."