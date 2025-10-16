Wat willen politieke partijen écht? 'Je moet naar de doorrekening kijken, niet naar het verkiezingsprogramma'
Afgelopen week werd Joost Eerdmans van JA21 in Nieuwsuur bevraagd over zijn verkiezingsprogramma en de doorrekening van het Centraal Planbureau. Die twee zouden namelijk niet met elkaar overeenkomen.
Volgens oud CPB medewerker Wim Suyker komt het vaker voor dat partijprogramma's niet helemaal overeenkomen met wat er uiteindelijk in de doorrekeningen staat. Partijen doen dat bewust, zegt hij, om er in de cijfers gunstiger uit te komen. Volgens Suyker kunnen kiezers daarom beter kijken naar de doorrekeningen dan naar de partijprogramma's zelf.