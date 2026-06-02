Wat vertel je een nieuwe werkgever? Milieu-activist Donald Pols na 1 dag ontslagen bij Tata Steel vanwege extreemrechts verleden
De nieuwe directeur van Tata Steel, Donald Pols, moet na een dag alweer vertrekken. Omdat hij z'n mond hield over z'n verleden. Pols zou voorzitter zijn geweest van een extreemrechtse studentenvereniging uit Zuid-Afrika.
Pols stapte van Milieudefensie over naar Tata Steel, de grootste uitstoter van ons land. Hij werd directeur van duurzaamheid voor de fabriek. Maar vanwege zijn verborgen verleden houdt dit nieuwe avontuur na 24 uur al op. De vraag is nu dan ook: Moet je alles uit je verleden melden aan je nieuwe werkgever?