Wat recordhoge goudprijs betekent: meer mensen naar goudloket, minder naar juwelier

De goudprijs breekt record na record. Voor beleggers is goud een veilige aankoop in onzekere tijden, maar wat betekent dat voor bedrijven die dagelijks met het edelmetaal werken? "Het biedt kansen, maar het zet wel onze marges onder druk."

Goud wordt wereldwijd gezien als 'crisisvaluta': als beurzen schommelen of inflatie aanhoudt, zoeken beleggers naar iets met een stabiele waarde. Dat drijft de prijs op. Waar begin 2023 de koers nog rond de 55.000 euro per kilo lag, bereikte de goudprijs afgelopen woensdag een recordhoogte: 97.894 euro per kilo. Vraag naar sieraden daalt De vraag naar gouden sieraden neemt tegelijkertijd juist af. Onderzoek laat zien dat consumenten steeds vaker afhaken bij zware kettingen of ringen, vanwege de hoge prijs. Toch blijft de algehele vraag naar goud groot. Beleggers zien het als stabiele investering en spaarders kunnen verdienen aan hun oude sieraden. Bedrijven die werken met goud zien de effecten dagelijks terug. Een van die bedrijven is Kostbaar.nl, waar Antaeus Tsakonis bedrijfsleider is. Hij ziet de invloed van de hoge goudprijs direct terug in de praktijk. "Er komen meer mensen langs dan vroeger, zowel in Nederland als in Duitsland. Vooral sinds corona is de belangstelling toegenomen. Goud wordt duidelijk gezien als een veilige haven bij inflatie en onzekerheid."

'Klanten zijn goed ingelezen' Niet alleen het hoofdkantoor Kostbaar.nl, maar ook de 'taxatiebussen' van de Duitse tak Bares und Wahres trekken meer bezoekers. Het zijn mobiele locaties die bijvoorbeeld bij bouwmarkten of winkelcentra staan. Mensen kunnen er makkelijk langsgaan om hun sieraden, munten of ander edelmetaal te laten taxeren en vervolgens op een van de kantoren te verkopen. Het publiek dat naar de bussen komt, is breed: van jonge beleggers tot ouderen met erfstukken die al jaren in een lade liggen. "Klanten zijn vaak goed voorbereid en ingelezen", ziet Tsakonis. "Ze hebben de dagkoers al bekeken en weten daardoor ongeveer wat ze kunnen verwachten." 'Het vak kent cowboys' Toch is er een keerzijde. De stijgende prijzen trekken ook onbetrouwbare partijen aan, kan Tsakonis vertellen. "Het vak kent cowboys die senioren misleiden." "Daarom hebben wij een eigen stichting opgezet om consumenten te waarschuwen en te informeren."

Meer bussen en extra personeel Bij Kostbaar.nl wordt de uitbetaling berekend op basis van meerdere factoren: het aantal karaat (bijvoorbeeld 14 karaat = 58,5 procent goud), de aanwezigheid van andere materialen of vullingen, en eventuele kunstwaarde. "Gemiddeld ligt de uitbetaling rond de 85 à 90 procent van de actuele goudprijs", zegt Tsakonis. De hoge goudprijs heeft het bedrijf verder laten groeien. "Onze omzet investeren we direct terug in bijvoorbeeld meer bussen en extra personeel. En dat is nodig, want de vraag blijft stijgen." 'Dubbele invloed' Duur goud is niet voor elk bedrijf alleen maar goed nieuws. Dat geldt bijvoorbeeld voor NoWa, wat staat voor No Waste. Het is een sociale onderneming die sieraden maakt van gerecycled goud en zilver uit oude smartphones. Mede-oprichter Joyce Lemmens ziet door de hoge goudprijs kansen, maar ook nadelen. "Het heeft een dubbele invloed. Aan de ene kant zet het onze marges onder druk: al het goud dat wij inkopen via partners wordt duurder. Onze sieraden worden daardoor automatisch kostbaarder", legt Lemmens uit. Omdat NoWa een brede doelgroep wil bereiken, houdt het bedrijf de prijzen zo toegankelijk mogelijk. "We willen dat iedereen zich bewust wordt van de waarde van elektronisch afval. Dat betekent dat onze sieraden betaalbaar moeten blijven."

'Telefoon is goud waard' Aan de andere kant biedt de hoge goudprijs kansen voor NoWa. Het bedrijf organiseert inzamelcampagnes onder het motto: "Jij bent goud waard, en je mobiele telefoon ook." En dat klopt, want uit onderzoek in opdracht van webwinkel Refurbed blijkt dat in Nederland naar schatting bijna 27 miljoen oude telefoons in lades liggen te verstoffen, waarvan er 18 miljoen nog kritische en waardevolle grondstoffen zoals goud bevatten. Al het goud uit die 18 miljoen telefoons bij elkaar, vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 35 miljoen euro. Meer sociale banen Daar zit een enorme berg waardevolle grondstoffen in, zegt Lemmens. Uit onze eigen tests blijkt dat gemiddeld 66 telefoons nodig zijn om 1 gram goud terug te winnen. "Het lijkt weinig, maar als je het op grote schaal doet, is het gigantisch." In samenwerking met partners die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, worden de telefoons verzameld. Vervolgens worden ze gerepareerd of gedemonteerd. "Kapotte mobieltjes worden volledig uit elkaar gehaald. Zo winnen we goud, zilver en koper terug. En door de hoge goudprijs kunnen we deze partners makkelijker betalen en dus meer sociale banen creëren."