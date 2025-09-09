Wat de luchtaanval van Israël in Qatar betekent voor oorlog in Gaza, volgens hoogleraar Rob de Wijk
Israël heeft een gerichte aanval uitgevoerd op Hamasleiders in Qatar. De bommen vielen in een drukke woonwijk met veel ambassades in de buurt. Volgens hoogleraar Rob de Wijk wordt de kans op vrede hierdoor kleiner.
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft op X de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval. Het zou volgens hem gaan om een 'volledig zelfstandige Israëlische operatie'.
Volgens Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk, markeert Israël met deze aanval het einde van een diplomatiek proces: "Deze aanval heeft niet alleen gevolgen voor Qatar, maar ook voor de andere Golfstaten."