Wanneer ben je 'klimaatvluchteling' en kun je dan asiel aanvragen? 'Deal tussen Australië en Tuvalu is interessant'

Het kan dan ook een inspiratie zijn voor andere landen in Oceanië, denkt ze. Er zijn namelijk meer eilanden die in hun bestaan bedreigd worden. "Wat ik boeiend vind aan deze overeenkomst, is dat er zo eigenlijk regionaal wordt gekeken van: hoe kunnen we elkaar helpen en hoe kunnen we preventief omgaan met de gevolgen van klimaatverandering?"

Dit 'klimaatvisum' is dus de eerste in z'n soort. "Daarom kijkt ook heel de wereld naar de ontwikkeling en de gevolgen van deze overeenkomst tussen Australië en Tuvalu", zegt Van Praag. Wat het visum volgens haar ook bijzonder maakt, is dat directe familieleden mogen meeverhuizen. "En zo hebben ze dus ook meer kans om iets op te bouwen in hun nieuwe land."

Jaarlijks kunnen 280 inwoners van Tuvalu een 'klimaatvisum' krijgen waarmee ze in Australië mogen wonen. Voor de eerste ronde hebben 3.125 inwoners zich aangemeld, dat is een derde van de totale bevolking. Het is voor het eerst dat 'klimaatvluchtelingen' op deze manier asiel kunnen aanvragen in een ander land, ziet Lore Van Praag, expert klimaatmigratie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mensen beschermen

Migratie inzetten als een voorzorgsmaatregel tegen de gevolgen van klimaatverandering is een nieuwe en mogelijk ook belangrijke stap, ziet de onderzoeker. "Dat er dus niet gewacht wordt totdat mensen al helemaal getroffen zijn door klimaatverandering en in heel moeilijke omstandigheden moeten leven."

Dat zijn vaak namelijk niet de beste omstandigheden om te vertrekken, benadrukt Van Praag. Het verstrekken van een preventief klimaatvisum is "een belangrijk keerpunt om migratie te zien als een deel van de oplossing", denkt ze. "Waarbij ook de bescherming van mensen centraal staat."

Mislukte oogsten

Toch is het lastig om te bepalen wanneer iemand zijn of haar land moet ontvluchten vanwege klimaatverandering, weet ze. "Het is het vaak ook heel moeilijk om dit te definiëren. Klimaatverandering kent hele lange, trage gevolgen." En dat zorgt er volgens haar voor dat niet altijd duidelijk is of klimaatverandering de hoofdreden is om asiel aan te vragen.

De onderzoeker noemt mislukte oogsten als gevolg van toenemende droogte als voorbeeld. Dit heeft gevolgen voor de lokale bevolking omdat er bijvoorbeeld minder werk is. "Waardoor er veel mensen zullen migreren. Maar zij zullen zichzelf veel vaker als 'economische' migranten zien." Terwijl klimaatverandering dus wel de oorzaak is van de economische achteruitgang in hun regio.