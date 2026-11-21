Waarom worden beleggers zenuwachtig van AI? Angst voor bubbel groeit na beursval Anthropic
AI-bedrijf Anthropic beleefde de grootste beursgang ooit, maar zorgde daarna voor een bijna vrije val van aandelen van techbedrijven. Is dat reden tot zorg? "Beleggers moeten geloof houden dat dit soort investeringen rendabel zijn."
De grote beursgang van Anthropic was vooral gebaseerd op de hoge verwachtingen rondom AI. Maar als die verwachtingen te hoog worden, dan worden beleggers juist zenuwachtig, Want kunnen die wel echt worden waargemaakt? Het roept de discussie op over een 'AI-bubbel', die mogelijk op knappen staat.