Waarom steeds meer jongeren geldzorgen hebben: 'Ze proberen het hoofd boven water te houden'

Dat jongeren met deze zorgen rondlopen ziet ook jongerenwerker Hamid Zarbaf. Sinds anderhalf jaar werkt hij aan het project Spees op Aventus, de mbo-school in Deventer. Hier is een huiskamer ingericht waar de jongeren met hun problemen laagdrempelig terecht kunnen.

"We hebben studenten die moeite hebben om bijvoorbeeld eten mee naar school te nemen", vertelt Zarbaf. "Je ziet dus aan kleine signalen dat het thuis niet oke gaat." Hamdi probeert daarom de schaamte op deze manier te doorbreken.