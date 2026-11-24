Waarom Senegal nu alsnog uitgroepen is tot winnaar Afrika Cup: 'Scheidsrechter ging gewoon verder'
Senegal heeft na 10 maanden de Afrika Cup gewonnen. Hun tegenstander, Marokko, had namelijk bezwaar tegen de uitslag en stapte naar de het Internationaal Sporttribunaal, het CAS. Maar die oordeelde dat Senegal met de winst naar huis mag.
Volgens hoogleraar sportbeleid Remco Hoekman zat deze uitslag er al aan te komen. "De scheidsrechter heeft de wedstrijd niet definitief gestaakt, maar is gewoon verder gegaan. En uiteindelijk komt er een einde aan die wedstrijd dat Senegal wint. Zo simpel is het vanuit hun perspectief."