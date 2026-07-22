Waarom Saudi-Arabië van president Donald Trump wél uranium mag verrijken, in tegenstelling tot Iran
Terwijl de VS in oorlog zijn met Iran om kernwapens, moedigen ze Saudi-Arabië juist aan om gebruik te maken van uranium. "Gek" vinden velen, want juist met dit metaal worden kernwapens gemaakt. De vraag is nu dan ook of Trump niet een grote fout maakt.
Het verdrag waar de Amerikaanse president Trump mee akkoord ging, geeft goedkeuring voor een civiel nucleair programma in Saudi-Arabië. In de gesprekken beloofde het land geen kernwapens te maken, maar in het akkoord staat niet zwart-op-wit dat dit niet mag.