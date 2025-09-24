Waarom president Donald Trump de VN zo hard aanvalt tijdens Algemene Vergadering
Met een vernietigende speech bij de Algemene Vergadering van de VN laat Amerikaanse president Donald Trump opnieuw zien dat hij geen fan is van het instituut. "Trump wil drie machtsblokken in de wereld, en de VN past daar niet bij."
Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president laat vallen hoe hij denkt over de Verenigde Naties. Tijdens zijn eerst termijn liet hij zich ook al uit over de VN en toen hij voor een tweede keer werd verkozen stapte hij uit de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord. "Als het aan Trump ligt, gaat de VN zich concentreren op één pijler en dat is vrede en veiligheid", ziet Amerika-verslaggever Tom van 't Einde.