Waarom president Donald Trump de VN zo hard aanvalt tijdens Algemene Vergadering

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president laat vallen hoe hij denkt over de Verenigde Naties. Tijdens zijn eerst termijn liet hij zich ook al uit over de VN en toen hij voor een tweede keer werd verkozen stapte hij uit de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord. "Als het aan Trump ligt, gaat de VN zich concentreren op één pijler en dat is vrede en veiligheid", ziet Amerika-verslaggever Tom van 't Einde.