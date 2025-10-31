Waarom op Bonaire de verkiezingen niet belangrijk zijn: 'Zodra politici in Den Haag zijn, worden ze vergeten'

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn zogenaamde 'bijzondere gemeenten' van Nederland. De boycot, georganiseerd door de Bonaire Human Rights Organization, komt vooral omdat er sinds die status in 2010 weinig is gebeurd op het eiland.

'Hebben ook burgemeester, wethouders en gemeenteraad'

"Ze worden bijzondere gemeenten genoemd omdat het bestuursmodel van deze eilanden is ingericht net als dat van Nederlandse gemeenten", legt hoogleraar Koninkrijksrelaties Wouter Veenendaal uit. "Instellingen heten anders, maar ze hebben ook een burgemeester, wethouders en een gemeenteraad."

Hij benadrukt dat het wel duidelijk is dat het geen gewone gemeenten in Nederland zijn. "Bepaalde wet- en regelgeving op de eilanden mag afwijken van die van Europees Nederland." Zo zijn regelingen rondom pensioenen niet hetzelfde als in Nederland. De eilanden hebben ook geen zetel in de Tweede Kamer.

'Er wordt niet geluisterd'

Mede daardoor is er onder de inwoners van de gemeenten het gevoel dat er niet naar ze wordt geluisterd, legt Veenendaal uit.

"Er komen geregeld bewindspersonen en ambtenaren vanuit Nederland naar de eilanden om input op te halen, heel veel zelfs. Maar het gevoel van de eilandbewoners is: ze praten even met ons, stappen weer op het vliegtuig terug naar Nederland, en zodra ze in Den Haag zijn, zijn ze vergeten waarover ze het hier hebben gehad."