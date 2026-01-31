Waarom online recensies steeds minder betrouwbaar worden

Zo gooit Thuisbezorgd het om. Daar zien consumenten voortaan alleen nog sterren bij een restaurant, geen tekst meer. Volgens het bedrijf is dat de norm. Reviews schrijven kan nog wel, maar die zijn alleen voor het restaurant of de winkel zelf te zien.

Daar is veel kritiek op. Zo beoordeelden veel mensen aan de hand van die berichten of de recensie betrouwbaar was, en dat kan nu niet meer. En daarin is Thuisbezorgd geen uitzondering.