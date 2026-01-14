Waarom NASA na een halve eeuw terug wil naar de maan

Meer dan 50 jaar na haar laatste missie wil NASA weer naar de maan. De voorbereidingen zijn in volle gang, want de ruimtevaartorganisatie heeft haast. Volgende maand staat er een testvlucht op de planning. En de wens is om volgend jaar écht te landen.

De laatste bemande missie was Apollo 17 in 1972, en nu wil NASA dat dus opnieuw. In een Orion-capsule gaan vier astronauten van de Artemis II-missie tijdens een testvlucht een baan om de maan maken. Een reis van in totaal 4 dagen. Maar waarom? Volgens ruimtevaartonderzoeker Angelo Vermeulen spelen er verschillende belangen mee. Lancering repetitievlucht NASA wil volgende maand al beginnen met een repetitievlucht, of dit gaat lukken is niet duidelijk maar Vermeulen denkt dat dit ergens tussen februari en april zal gebeuren. "Het is eigenlijk een onderdeel van het Artemis missieprogramma om terug te keren naar de maan. Er is al een vlucht geweest zonder bemanning." Maar deze keer is het de eerste keer dat dit ruimteschip met astronauten naar de maan zal vliegen, legt Vermeulen uit. "Het is alleen geen landing op de maan, het is een trip rond de maan en dan zal het ruimteschip terugkeren naar de aarde. Het is in feite vergelijkbaar met Apollo 8 in jaren '60 en '70."

Plotselinge omslag Er zijn volgens Vermeulen een aantal redenen waarom de NASA terug wil naar de maan. "Ik heb die omslag zien gebeuren, ondertussen al meer dan 10 jaar geleden. Er was in eerste instantie een heel grote focus om naar Mars te gaan. Amerika heeft nu zoveel jaren gewerkt met de internationale ruimtestation, met de Space Shuttle." "Voor hen was de volgende stap in het ruimtevaartverhaal: Mars", gaat de ruimtevaartonderzoeker verder. "Ze zijn al naar de maan geweest, dus dat is niet zo bijzonder interessant meer." Toch kwam er plotseling een omslag, er was weer interesse om terug te keren naar de maan. En dat heeft voor een groot deel te maken met China, weet Vermeulen. Een geopolitiek probleem "China had eigenlijk beslist van: wij gaan naar de maan en dat vormde voor de Verenigde Staten eigenlijk een geopolitiek probleem", gaat de onderzoeker verder. "Als China als enige op de maan actief zou zijn, dat kon Amerika eigenlijk niet aan zich voorbij laten gaan." "Ze hebben hierdoor eigenlijk de filosofie achter die missie wat aangepast', zegt Vermeulen over NASA. "Ze hebben gezegd van: we gaan de maan gebruiken als een soort testbasis om dan vervolgens naar Mars te kunnen reizen. Dat is een beetje het achterliggende idee, de maan wordt gezien als een oefenplek om dan later de missies naar Mars mogelijk te maken."

Race tussen China en Amerika China boekt dus inderdaad grote vooruitgang wat betreft het de ruimtevaarten. Het land is ook hierin een concurrent van de VS geworden, vertelt Vermeulen. "Op dit moment zijn eigenlijk alle componenten van hun maanprogramma ontwikkeld. De raket is ontwikkeld, het ruimteschip, de lander, de ruimtepakken en ook een rover waar de astronauten in kunnen rondrijden op het oppervlak van de maan." China heeft zelfs een enorme voorsprong op dit moment."Dat heeft te maken met het feit dat China eigenlijk een wat conservatieve aanpak heeft gebruikt. Ze hergebruiken dezelfde aanpak en hebben dat gewoon verbeterd met hedendaagse technologieën." Levert meer op Maar naast het feit dat Amerika graag de race naar de ruimte wil winnen van China, levert het de Amerikanen ook veel op om naar de maan te reizen. Vermeulen: "Er valt nog heel veel te onderzoeken op de maan. Uiteindelijk geeft het ons ook een beter beeld over het ontstaan van het zonnestelsel en dat is bijna het ontstaan van de aarde én het ontstaan van de maan." Vanuit wetenschappelijk perspectief is er geen twijfel over dat maanmissies waardevol kunnen zijn. "Het is natuurlijk ook interessant om het overleven van de mens in zo'n moeilijke omgeving uit te testen als voorbereiding voor die toch wel zeer uitdagende marsmissies."

Verder gaan dan Apollo Met het nieuwe maanprogramma wil NASA wel een stap verder gaan dan 50 jaar geleden. "Ze willen niet de Apollo missies nog een keer herhalen, want dat is niet zo interessant", vertelt Vermeuelen. "Ze willen zwaardere ruimteschepen bouwen die grotere vracht kunnen vervoeren, waardoor plotseling veel meer mogelijk wordt op de maan. Je kan dan infrastructuur gaan uitbouwen en een maanbasis gaan ontwikkelen." "Maar het probleem is natuurlijk dat als je zo'n compleet nieuwe technologie ontwikkelt, met nieuwe ruimteschepen en nieuwe strategieën, dat die ontwikkeld moeten worden in de ruimte. Als dat fout loopt, loop je het risico op enorme vertraging." Dat is precies wat er de laatste jaren gebeurd is ziet Vermeulen. Veel ambitie "Met veel ambitie is men begonnen aan nieuwe concepten en een bekend voorbeeld is waarschijnlijk de Starship van Elon Musk", gaat hij verder over waar NASA de afgelopen jaren mee bezig is geweest. "Maar er zijn ondertussen toch al heel wat mislukte lancering gebeurd, precies omdat het een ongekende route is qua technologische ontwikkeling." Of het Amerika gaat lukken om volgend jaar op de maan te landen, betwijfelt Vermeulen. "Dat is volgens mij niet haalbaar. Er is geen enkele aanwijzing dat dit zou kunnen lukken. Eind oktober vorig jaar heeft NASA eigenlijk ook al toegegeven dat ze te veel vertraging oplopen met de ontwikkeling van Starship." Vermeulen denkt dan ook dat niet Amerika maar China de eerste zal zijn die mensen op de maan zal landen.