Waarom kregen organisatie en gemeente geen informatie over verijdelde aanslag op Songfestival in Rotterdam? 'Had gigantisch kunnen zijn'

De verdachte, de Zweedse Alexander H., had het plan om de toeschouwers van het festival in Rotterdam te vergiftigen. Begin 2020 werd hij gearresteerd in Luxemburg. Daar wordt nu een gevangenisstraf van 12 jaar tegen hem geëist. H. is lid van de neonazistische terreurgroep The Base. Ook hangt hij het zogenoemde ecofacisme aan.