Waarom het zo lang duurt voordat er strengere regels rond PFAS komen, terwijl duidelijk is dat ze schadelijk zijn

Dus wordt er gewacht op Europa, voor een breder verbod. Nederland diende daar samen met andere EU-landen in 2023 een voorstel voor in. Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) zou een verbod het liefst vandaag nog invoeren, zegt hij. "Nederland behoort tot een van de meest vervuilde PFAS-gebieden ter wereld. Daar moeten we heel urgent wat aan doen."

Een nationaal verbod zou volgens het demissionaire kabinet niet genoeg helpen om PFAS bijvoorbeeld in drinkwater terug te dringen. Een nieuwe norm voor maximumwaarden zou 'aanzienlijke technische, financiële en maatschappelijke uitdagingen' meebrengen, staat in de begeleidende brief van het kabinet.

"PFAS worden overal gebruikt", legt hoogleraar Lieselot Bisschop uit. Zij bestudeert al jaren 'Forever chemicals' vanuit de criminologische hoek en kijkt daarbij ook specifiek naar Chemours, in Dordrecht. "Om alle PFAS in Europa op te ruimen, moet je denken aan een kostenplaatje van 2.000 miljard verdeeld over 20 jaar. Dat is bijna niet voor te stellen."

Bijna iedere Nederlander heeft te hoge PFAS-waarden in het bloed, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Dat is niet zo gek, want PFAS zijn inmiddels wijdverspreid in ons water, de bodem, de lucht en consumentenproducten van voedsel tot cosmetica en pannen.

PFAS is een verzamelterm voor een groep van duizenden chemische stoffen met bijzondere eigenschappen. Ze zijn stabiel en stoten zowel water als vetten af. Daarom worden ze in allerlei producten verwerkt, zoals koekenpannen en make-up. Maar er zijn ook zorgen: van een aantal van deze stoffen is namelijk bekend dat ze een schadelijk effect hebben op mens en milieu.

Iedere Nederlander heeft PFAS in bloed: jullie vragen over deze chemische stoffen beantwoord

"Er is een heel proces via het Europees Chemisch Agentschap om te komen tot een verbod", gaat Gerbrandy verder. "Maar daarvoor worden eerst alle uitzonderingsbepalingen van de industrie beoordeeld. Met het huidige tempo kan dat wel 10 jaar duren. Dat is volstrekt onacceptabel."

Maar 2 jaar na de indiening van het wetsvoorstel, wordt er nog altijd over gepraat. "De lobby heeft effect op de traagheid van de voorstellen", zegt de Europarlementariër. "Maar lobby of niet: er moet gewoon tegen gestreden worden."

Buitenland

Toch wacht niet ieder land op de EU voor strengere regels. In Denemarken is al sinds juli 2020 een verbod op PFAS in materialen die in contact komen met voedsel van kracht, zoals papier en karton. En in Frankrijk is ook een verbod aangekondigd op gebruik in verschillende producten.

"Nederland kan zelf ook gewoon besluiten om te stoppen met het gebruik van PFAS", zegt Gerbrandy. "Denk aan bepaalde bestrijdingsmiddelen en pesticiden waar PFAS in gebruikt wordt. Dat ze dat niet doen, vind ik onbegrijpelijk. We weten dat het nodig is."

Vergunning

In Nederland geldt al wel een minimalisatieplicht, waarmee bedrijven hun uitstoot moeten beperken. Maar dat is niet genoeg, volgens Gerbrandy. "PFAS zit in heel veel producten waar het niet essentieel is. Innovatie komt pas tot stand als bedrijven gedwongen worden alternatieven te vinden. Als we het maar blijven toestaan, gaan ze die alternatieven niet ontwikkelen."

Ook Lieselot Bisschop vindt het tijd voor strengere regels, zolang er nog geen EU-verbod is. "Er zijn heel veel toepassingen waar PFAS niet meer nodig zijn. En dat moet verkend worden, niet alleen bij de productielocaties maar ook tot en met het afval en waar het gebruikt wordt."