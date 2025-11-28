Waarom het gevaarlijk is dat minister Mona Keijzer de onafhankelijkheid van journalisten in twijfel trekt
BBB-vicepremier Mona Keijzer krijgt kritiek omdat ze de afgelopen maand via X de NOS beschuldigde van politiek gekleurd zijn. Het kabinet heeft afstand genomen van de uitspraken, maar mocht Keijzer dat eigenlijk zeggen? "Past niet in geest van grondwet."
In een recent bericht verwijt Keijzer de NOS bijvoorbeeld van het overnemen van Hamas-propoganda. Mohammed Mohandis van GroenLinks-PvdA heeft deze week, samen met Ouafa Oualhadj van D66, Kamervragen gesteld over de uitingen van Keijzer. Volgens de Kamerleden zouden haar uitspraken de rechtsstaat schaden.
Daarbij zegt het ook wat over de eenheid van het regeringsbeleid, volgens onderzoeker Parlementaire Uitingen Martijn Kuijvenhoven.