Waarom het bijna onmogelijk is om wielrenners te beschermen tegen toeschouwers langs de route

Van der Poel had nog 33 kilometer te gaan in de Parijs-Roubaix toen hij een volle bidon in zijn gezicht kreeg. Nadat hij over de eindstreep was, liet hij meteen zijn ongenoegen horen. "Hier moet echt een proces van komen. Dit is poging tot doodslag."

'Levensgevaarlijke situatie'

"Het is verschrikkelijk", vindt ook hoogleraar Marjan Olfers van het incident bij de race afgelopen weekend. "Het gooien van een bidon überhaupt naar wielrenners, die daar natuurlijk hartstikke hard rijden, zorgt voor een levensgevaarlijke situatie. Dat mag niet."

Of de bidon met opzet is gegooid, is nog niet helemaal duidelijk. Maar, stel Van der Poel doet aangifte, dan zal dat wel onderzocht worden, vertelt de hoogleraar. "En als dat zo is, dan zit je in het strafrecht en is het mogelijk vervolgbaar."

Wielrennen kwetsbaar

Het gebeurt vaker dat wielrenners door toeschouwers in gevaar worden gebracht, en ook bij andere sporten komt het voor. Maar, geeft Olfers aan, wielrennen is wel kwetsbaarder. "De charme van de wielrensport is dat het in een openbare ruimte plaatsvindt en dat iedereen er laagdrempelig naartoe kan. Je hoeft niet een ticket te kopen om ergens te gaan staan."

"Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook," gaat Olfers verder, "dat toeschouwers soms heel domme dingen doen. Een bordje ophouden bijvoorbeeld, waar wielrenners tegenaan kunnen fietsen. Of camera-mensen, die er met hun camera voor gaan hangen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. En in het geval van Van der Poel gaat het nog een stap verder, omdat er mogelijk een volle bidon is gegooid. En die mogelijk ook echt gericht was op een van de wielrenners."