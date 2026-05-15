Waarom het al 10 jaar niet lukt om ontvoerde Insiya vanuit India terug naar Nederland te krijgen

Dat het terugbrengen van Insiya na al die jaren nog niet is gelukt, heeft er onder andere mee te maken dat India het Haagse Kinderontvoeringsverdag niet heeft ondertekend, vertelt voorzitter Coşkun Çörüz van het Centrum Kinderontvoering.

Het meisje werd op 2-jarige leeftijd ontvoerd uit haar oma's huis in Amsterdam en meegenomen naar haar vader in India. Sinds die tijd is er al op verschillende manieren geprobeerd haar terug te halen. Zo heeft haar moeder, Nadia Rashid, al meerdere keren rechtszaken tegen de vader gewonnen en heeft oud-premier Mark Rutte president Modi al eerder aangesproken over de zaak.

"Daarin staan de 'juridische spelregels' over wat je moet doen bij kinderontvoering", legt hij uit. "Maar India kun je dus op grond van die spelregels niet aanspreken."

Niet uitzonderlijk

Toch is er hoop dat minister president Rob Jetten Modi op een andere manier zo ver kan krijgen dat hij meewerkt om Insiya terug te krijgen. Volgens Çörüz kan dit bijvoorbeeld door het Vrijhandelsakkoord tussen India en de EU - dat in januari in is gegaan - erbij te halen. Daarin staat dat de landen zich moeten houden aan mensenrechten, waar ook kinderrechten onder vallen.

Deze zaak voelt misschien uitzonderlijk, maar kinderen worden wel vaker naar het buitenland ontvoerd. Volgens het Centrum Kinderontvoering overkomt het gemiddeld genomen per werkdag wel één kind. En dat zijn de zaken die gemeld worden, het werkelijke aantal kan nog een stuk hoger liggen.