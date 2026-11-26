Illegale tv-kastjes worden steeds populairder en dat is niet alleen een probleem voor streamingsdiensten als Netflix. Ook de overheid vindt het zorgelijk. De jacht hierop is hard nodig, stellen experts. "Het is een paard van Troje op een beeldscherm."

Het idee van IPTV (Internet Protocol Television) is simpel. Het is een kastje dat je bij je TV zet en kan aansluiten op internet. Met een abonnement van een paar euro kun je alles kijken via het internet, zowel legale diensten (bijvoorbeeld Netflix of Videoland) als illegale websites. Het probleem daarmee vat Tweakers-journalist Arnoud Wokke helder samen. "Je kijkt naar gejatte beelden." 26 miljoen euro Afgelopen week werden maar liefst zeker 57 illegale streaming diensten uit de lucht gehaald in Europa. Europol heeft hierbij voor ruim 26 miljoen euro aan cryptotransacties in kaart gebracht. De kastjes zijn in opkomst, tot grote ergernis van de streamingdiensten. "Het probleem is nu nog niet bedreigend voor de platformen. Ze hebben nog meer dan genoeg abonnees, maar ze zien wel de groei afnemen dus willen de opkomst van IPTV de kop indrukken", legt Wokke uit. Misgelopen inkomsten Relatief beperkte invloed of niet, de bedragen achter de kastjes zijn enorm. De legale streamingdiensten zouden maar liefst 4,83 miljard euro per jaar mislopen in Europa aan omzet door de illegale kastjes. In Nederland zou het gaan om 160 miljoen criminele omzet en een gemiste omzet voor legale diensten van ongeveer 240 miljoen per jaar. volgens Bastiaan van Ramshorst. Hij is directeur van stichting BREIN, de organisatie die opkomt tegen piraterij en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Verdubbeling in gebruik De groei van de IPTV-kastjes is snel gegaan. Naar schatting maken ongeveer 60 miljoen Europeanen gebruik van een IPTV-kastje en in Nederland zijn er bijna 2 miljoen, blijkt uit cijfers van de Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA). Mediajournalist Jarco Kriek vermoedt zelfs dat het nog hoger ligt. "Mensen zijn niet altijd eerlijk over het gebruik van illegale spullen natuurlijk." Het gaat om een verdubbeling van gebruik in bijna vier jaar tijd. Wokke verwacht ook niet dat de groei stopt op korte termijn. "Het gaat om heel veel kleine illegale websites en diensten, dus al pak je de een, komt er een ander. Mensen die het nu ook gebruiken, vinden de ethische bezwaren ook geen probleem, bovendien scheelt het ook wel echt veel geld." Gevaarlijk om te gebruiken Hij raadt het gebruik wel scherp af. "Het is illegaal, het geld van je abonnement gaat naar criminelen die beelden jatten, niet naar de makers van de films. Al vind je zelfs dat geen probleem, dan nog is het geen goed idee om zo'n kastje in huis te halen. De kastjes zijn heel makkelijk te hacken. Daarnaast is er risico op malware en virussen. Je sponsort criminelen. Ik wil zo'n ding absoluut niet in huis." Bastiaan van Ramshorst van stichting BREIN sluit zich daarbij aan. "We hebben al voorbeelden gezien dat de kastjes worden gebruikt in DDoS-aanvallen. Je wordt deel van een bot-netwerk. Je sponsort niet alleen criminelen, je zorgt ook actief voor problemen. Voor jezelf, maar ook voor de maatschappij." Kleine pakkans Een kastje hebben is illegaal en dus ook strafbaar. Al hoef je niet bang te zijn dat de politie op de stoep staat wanneer jij aan het streamen bent. "Ze hebben andere prioriteiten en proberen het probleem bij de kern aan te pakken, dus de mensen erachter te pakken, maar mocht het wel zo zijn, heb je wel een probleem", zeg Wokke.

Het proberen te omzeilen van iets waar je anders voor zou moeten betalen is van alle tijden Tweakers-journalist Arnoud Wokke over illegale streams