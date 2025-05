Waarom er meer oversterfte is bij hitte, pollen en slechtere lucht

Juni 2023 was namelijk de warmste en zonnigste juni ooit gemeten in Nederland. Met een gemiddelde temperatuur van 19,4 graden en met 16 dagen dat het zomers warm was. Gemiddeld ligt dat veel lager met maar 18,3 graden en 9 dagen zomerse temperaturen. Ook het aantal zonuren was immens, 326 uur in De Bilt, terwijl 207 uur het gemiddelde is.