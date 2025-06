Waarom er bij warm weer meer ongelukken gebeuren op de weg

Ook in andere landen

In Nederland is het niet gemeten, maar uit een factsheet van het SWOV blijkt dat er meerdere landen zijn waar ongelukken vaker gebeuren wanneer de temperatuur een stuk hoger ligt.

In China is de kans op letselongeval als het heet is 20 procent hoger dan bij normale temperaturen. In Italië is dat 12 procent en in de VS is het aantal dodelijke ongevallen tijdens een hittegolf 3,4 procent groter.

Oplossing?

"Ja, wat kun je doen aan vermoeidheid?", vraagt Doumen zich af. "Dingen zoals koffie drinken is een heel korte termijn oplossing."

"Eigenlijk wil je al voorkomen dat je vermoeid achter het stuur gaat zitten", legt de onderzoeker uit. "En dan kun je beter even pauze houden en tot rust komen, dat werkt het beste."