Waarom een stroomstoring zoals die in Spanje en Portugal niet snel in Nederland zal gebeuren, volgens deze experts

'Europa vangt de klap op'

Mocht het wel gebeuren, dan zullen we niet langdurig met problemen kampen, denkt hij. "Stel dat er bij ons een groot zonnepark of een centrale uitvalt, dan mis je een stuk aanbod binnen Nederland wat is weggevallen. Dan wordt die stroom vanuit het buitenland voorzien."

"Dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus Europa als geheel vangt de klap op." Maar, dat is in Spanje niet gebeurd, vermoed Slootweg. "Mijn indruk is dat er daar dus iets misgegaan is, waardoor er een behoorlijk stuk aanbod is weggevallen."

Kwetsbaar

Hoogleraar Vaessen beschrijft wat voor problemen de blackout gisteren veroorzaakte. "Het allereerste wat opvalt is dat communicatie uitvalt. Dat is vaak funest, want de hulpdiensten weten dan ook niet meer precies wat aan de hand is. Nieuwsvoorziening, supermarkten, en ook benzinepompen lagen plat."

Die afhankelijkheid van elektriciteit maakt ons kwetsbaar, vult Slootweg aan. "Het is niet voor niks dat Rusland het behoorlijk heeft voorzien op het elektriciteitsnet van Oekraïne, bijvoorbeeld:, waarschuwt hij tot slot.