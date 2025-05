Waarom de Matthäus-Passion in Nederland nog steeds zo populair is

In de passietijd, de 2 weken voor Pasen, wordt maar liefst 147 keer de Matthäus-Passion uitgedragen in ons land. Johann Sebastian Bach componeerde het in 1727, maar toen was het nog helemaal niet populair, vertelt musicus en Bach-kenner Arjan Breukhoven. "In 1750 overleed Bach, voor die tijd had hij de compositie maar vier keer uitgedragen, dat is helemaal niet veel."

In een la verdwenen

Na de dood van Bach was de Matthäus-Passion ergens 'in een la verdwenen', vertelt Breukhoven. "Toen is er met de compositie bijna 100 jaar niks gedaan tot de Duitse componist Felix Mendelssohn de Matthäus-Passion herontdekte." Volgens Breukhoven heeft dat de Matthäus-Passion wereldwijd weer groot gebracht.

En ook in Nederland werd de compositie toen weer bekend. In Rotterdam werd de Matthäus-Passion in 1870 voor het eerst uitgedragen in Nederland, daarna volgde Amsterdam. Bach-kenner Breukhoven komt zelf uit Rotterdam: "Ik ben natuurlijk waanzinnig trots dat het daar voor het eerst was." Na het uitdragen in Amsterdam werd de compositie door veel orkesten en koren opgepakt, waarna het alleen nog maar populairder werd.