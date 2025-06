Waarom de AOW- en pensioenleeftijd van elkaar kunnen verschillen en hoe je financiële problemen voor kunt zijn

Basisuitkering

"De hoogte van de AOW-uitkering verschilt per leefvorm", zegt emeritus hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Utrecht Frans Pennings. "Als je met iemand samenwoont, op welke manier dan ook, dan krijg je het bedrag van een gehuwde. En dat is lager dan wanneer je in je eentje woont."

Op dit moment is de volledige AOW zonder loonheffingskorting voor een alleenstaande 1497,77 euro netto per maand. Voor getrouwde of samenwonende mensen komt het neer op maandelijks 1024,62 euro netto per persoon. Dat is voor de meeste mensen niet genoeg om van rond te komen, zegt Pennings. "Meestal is het noodzakelijk om een AOW-uitkering te hebben én een aanvullend pensioen."

Aanvullend pensioen

Om die reden maken veel werknemers gebruik van een aanvullende pensioenregeling via hun werkgever. Dit is meestal afgesproken in de arbeidsovereenkomst en gaat in vanaf de zogenoemde pensioenrichtleeftijd.

Die is van belang voor de vraag hoeveel pensioen kan worden opgebouwd bij een pensioenfonds. "De premies voor het opgebouwde mag de werkgever aftrekken van het brutoloon. De pensioenrichtleeftijd is dus wel een belangrijke", zegt Pennings. Al kan deze wel verschillen van de pensioenleeftijd.