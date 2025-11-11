Voorspellen of gewoon gokken? Waarom Kansspelautoriteit niet blij is met Polymarket, waar je geld kunt inzetten op van alles

Gebruikers van de website kunnen crypto-valuta, euro's en dollars inzetten om de uitkomst van allerlei gebeurtenissen te voorspellen. Zo werd er op de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld 33 miljoen dollar ingezet. De Kansspelautoriteiten zit dit als een groot probleem. "Het is in Nederland niet toegestaan om op gebeurtenissen te wedden, juist omdat je de uitkomst daarvan makkelijker kunt manipuleren", merkt woordvoerder Marloes Derks op.