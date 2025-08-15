VN-top over plastic mislukt, hoe moet het verder? 'Volgende stap nodig'
Het is de VN-top niet gelukt om afspraken te maken die de plasticvervuiling moet tegengaan. Maria Westerbos van Plastic Soup Foundation: "Mensen waren aan het huilen en aan het schreeuwen. Maar dat interesseert die olielanden niks."
Nu het niet gelukt is om een afspraak te maken over plasticvervuiling, is vooral de vraag: hoe nu verder? En heeft een volgende conferentie eigenlijk nog wel nut? Westerbos hoopt van wel: "Houd moed."