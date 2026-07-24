Vertraging, uitval en te weinig chauffeurs: vakbond wil nieuwe regels voor aanbesteding busvervoer

"Vervoersbedrijven schrijven zich in, beloven de wereld en kunnen het dan niet waarmaken", merkt CNV-bestuurder Kathelijne van der Voort op. "We zien het helaas vaker." Dat de bedrijven nu extra financiering vragen om de plannen toch uit te kunnen voeren, is volgens haar dan ook een teken dat de opgestelde plannen niet goed zijn. De vakbond wil dat er nieuwe regels komen voor aanbesteding van provinciaal busvervoer.