Verdachte fataal ongeluk Zeeland blijkt veelpleger: waarom dit soort chauffeurs kunnen blijven rondrijden
De 20-jarige verdachte van het verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij vier mensen om het leven kwamen, bleek vaker grove verkeersovertredingen te begaan. Toch zijn dit soort chauffeurs moeilijk aan te pakken.
Drie leerlingen en de basisschooldirecteur kwamen om het leven bij het verschrikkelijke ongeluk vorige maand in Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels is er meer bekend over de verdachte en blijkt dat hij op dezelfde dag drie keer te hard reed. In de week ervoor reed hij op zeventien plekken te hard. Veel mensen vragen zich af hoe het kan dat dit soort chauffeurs blijven rondrijden.