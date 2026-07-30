Verdachte fataal ongeluk Zeeland blijkt veelpleger: waarom dit soort chauffeurs kunnen blijven rondrijden

Drie leerlingen en de basisschooldirecteur kwamen om het leven bij het verschrikkelijke ongeluk vorige maand in Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels is er meer bekend over de verdachte en blijkt dat hij op dezelfde dag drie keer te hard reed. In de week ervoor reed hij op zeventien plekken te hard. Veel mensen vragen zich af hoe het kan dat dit soort chauffeurs blijven rondrijden.