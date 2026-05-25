Veel kritiek op de 'Enhanced Games': op dit omstreden sporttoernooi is doping toegestaan

Met hoog prijzengeld werden meer dan veertig sporters gelokt naar het toernooi dat ook wel de 'dopingsspelen' wordt genoemd. Door doping toe te staan, hoopte de organisatie wereldrecords te breken. Maar critici vinden het een gevaarlijk experiment.

De Enhanced Games is bedacht door zakenman Aron D'Souza die zegt de grenzen te willen opzoeken van wat mogelijk is voor sporters. Daarbij mochten deelnemers alles gebruiken, zo lang het niet illegaal is. Ook als het wel op de lijst van verboden middelen van hun sportbond staat. Denk aan middelen als anabole steroïden, groeihormonen, testosteron en verschillende peptiden. Stevige kritiek Al voor het toernooi begon, was er flinke kritiek. Wereldantidopingagentschap WADA noemde het concept 'gevaarlijk en onverantwoord'. In een statement wees de organisaties op de risico's voor de gezondheid van atleten. "Dit evenement zou dit duidelijk in gevaar brengen omdat het het gebruik van krachtige middelen promoot met als enige doel vermaak en marketing", schreef het agentschap. Daarnaast werd gewezen om de atleten die in het verleden al gezondheidsschade hebben opgelopen door doping. "Door de jaren zijn er vele voorbeelden van atleten die serieuze bijwerkingen hebben ondervonden van het gebruik van verboden middelen. Sommigen zijn overleden."

Ernstig bezwaar Er zouden allerlei protocollen en professionele begeleiding bij de spelen zijn, maar Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie bij de Universiteit Leiden, is kritisch. "Ze doen alsof ze wetenschappers zijn en daar hebben we ernstig bezwaar tegen. Dat zijn ze helemaal niet. Ze zijn gewoon verkopers van supplementen die ook nog eens gevaarlijk zijn." Er worden verschillende middelen gebruikt bij de Enhanced Games, die verschillende risico's met zich meebrengen. Als voorbeeld noemt Cohen peptiden. Dat geeft volgens hem 'een enorm risico op dingen als diabetes, hoge bloedruk en hart-en-vaartziekten'. "Die risico's zijn er gewoon. En de voordelen, die kennen we niet", gaat hij verder. Volgens hem is er bij verschillende doping geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt of is zelfs bewezen dat het niet helpt. Onderzoek is nodig Cohen pleit dan ook voor meer en beter wetenschappelijk onderzoek naar doping, zodat sporters niet onnodig grote risico's gaan nemen. Hij wijst op de enorme druk die er op sporters staat om te presenteren, waardoor ze alles aangrijpen om beter te worden. "Dus wat wij als wetenschap zouden moeten doen, veel meer dan we nu doen, is dat uitzoeken voor die sporters. Of ze daar iets aan zouden kunnen hebben. Daar begint het."

