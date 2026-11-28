Het is een klein wonder dat ze het allemaal hebben overleefd, de 26 Vallarta modderschildpadden die vorige week zaterdag in beslag werden genomen op Schiphol. Naar schatting leven er nog maar zo'n 300 van deze dieren in het wild. Wat betekent dat ongeveer 10 procent van de totale populatie verstopt zat in een koffer van een reiziger uit Mexico.

Doorreis

De smokkelaar wilde via Nederland doorvliegen naar Hongkong, waarschijnlijk om daar de dieren te verhandelen. Er is enorm veel geld te verdienen aan illegale handel van zeldzame diersoorten aan bijvoorbeeld particulieren of verzamelaars.

Dit ging lange tijd vooral om reptielen en amfibieën, maar volgens een rapport van International Fund for Animal Welfare (IFAW) is dit inmiddels uitgebreid naar veel andere soorten zoals siervissen, inktvissen, maar ook zeldzame insecten.

Veelal door Nederland

Er zijn weinig cijfers over de illegale handel, omdat een groot deel buiten zicht blijft. Maar uit een analyse van het IFAW blijkt dat Nederland een belangrijke rol speelt in de internationale handel. De organisatie deed onderzoek naar Europese inbeslagnames tussen 2017 en 2023, ruim een kwart bleek te zijn gevonden op Nederlandse bodem.

"De reden waarom dat via Nederland verloopt, is waarschijnlijk omdat Nederland een goede infrastructuur heeft", zegt Rikkert Reijnen, directeur van IFAW Nederland. "We hebben havens, een grote luchthaven en een grote zeehaven. Daar maken illegale handelaren graag gebruik van. Dat zien we bij drugs en dat zien we ook bij wilde dieren."