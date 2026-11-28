Veel illegale dierenhandel loopt via Nederland: 'Dat zien we bij drugs en ook bij wilde dieren'
Onlangs zijn op Schiphol 26 beschermde, zeer bedreigde, schildpadden in beslag genomen. Het is zeker niet voor het eerst dat illegale dierenhandel aan het licht komt, want het is een zeer winstgevende handel. En Nederland geldt als een echt doorvoerland.
Het is een klein wonder dat ze het allemaal hebben overleefd, de 26 Vallarta modderschildpadden die vorige week zaterdag in beslag werden genomen op Schiphol. Naar schatting leven er nog maar zo'n 300 van deze dieren in het wild. Wat betekent dat ongeveer 10 procent van de totale populatie verstopt zat in een koffer van een reiziger uit Mexico.
Doorreis
De smokkelaar wilde via Nederland doorvliegen naar Hongkong, waarschijnlijk om daar de dieren te verhandelen. Er is enorm veel geld te verdienen aan illegale handel van zeldzame diersoorten aan bijvoorbeeld particulieren of verzamelaars.
Dit ging lange tijd vooral om reptielen en amfibieën, maar volgens een rapport van International Fund for Animal Welfare (IFAW) is dit inmiddels uitgebreid naar veel andere soorten zoals siervissen, inktvissen, maar ook zeldzame insecten.
Veelal door Nederland
Er zijn weinig cijfers over de illegale handel, omdat een groot deel buiten zicht blijft. Maar uit een analyse van het IFAW blijkt dat Nederland een belangrijke rol speelt in de internationale handel. De organisatie deed onderzoek naar Europese inbeslagnames tussen 2017 en 2023, ruim een kwart bleek te zijn gevonden op Nederlandse bodem.
"De reden waarom dat via Nederland verloopt, is waarschijnlijk omdat Nederland een goede infrastructuur heeft", zegt Rikkert Reijnen, directeur van IFAW Nederland. "We hebben havens, een grote luchthaven en een grote zeehaven. Daar maken illegale handelaren graag gebruik van. Dat zien we bij drugs en dat zien we ook bij wilde dieren."
De consument
Maar waar gaan die dieren naartoe? "We zien dat Nederland graag gebruikt wordt als eindbestemming, maar vooral ook als doorvoerhaven", zegt Reijnen. Een deel van de dieren wordt dus in Nederland, of nabijgelegen landen, verkocht en een deel gaat door naar andere landen.
De consument wil die dieren hebben als huisdier. Dat vinden ze interessant, het is wat anders dan een hond en kat.Rikkert Reijnen, directeur van IFAW Nederland
"De consument wil die dieren hebben als huisdier", zegt Reijnen. "Dat vinden ze interessant, het is wat anders dan een hond en kat. Het begint misschien met een ander soort schildpad die minder bedreigd is, maar gaandeweg willen mensen iets bijzonders hebben. En ze zijn bereid daar heel veel voor te betalen."
Lucratieve handel
Volgens de internationale politieorganisatie Interpol gaat er jaarlijks miljarden om in de handel van illegale dieren en planten. Reijnen ziet dan ook de bereidheid van mensen om veel geld te betalen als 'het fundamentele probleem van de illegale dierenhandel'. "Uiteindelijk moet de consument zijn gedrag veranderen en deze dieren niet meer willen kopen. Als er geen vraag is, is er ook geen aanbod."
Reijnen ziet dat illegale dierenhandel steeds meer op de radar van Nederlandse opsporingsdiensten is gekomen. Maar de sleutel om dit op te lossen, ligt volgens hem echt bij de consumenten.
Hoe zeldzamer, hoe waardevoller
De schildpadden die vorige week op Schiphol zijn gevonden zijn een goed voorbeeld, zegt Reijnen: "Die schildpadden worden gesmokkeld, omdat ze op de eindbestemming heel veel geld opleveren. Je kunt zeggen hoe zeldzamer de soort, en deze soort is ontzettend zeldzaam, hoe meer ervoor betaald wordt"
Om de handel echt te stoppen, is het volgens Reijnen belangrijk dat we in Nederland goed blijven handhaven. "De Douane en de NVWA zijn goed bezig door dit soort partijen te onderscheppen", zegt hij. "Maar uiteindelijk moeten we zorgen dat de consumenten, wij met z'n allen, dit soort dieren niet meer als huisdieren willen houden."