Van gezichtsherkenning tot controleren van telefoons: deze omstreden technieken gebruikt immigratiepolitie ICE in Amerika

ICE heeft als doel om mensen zonder papieren op te pakken. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de immigratiepolitie bereid is om grof geweld te gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Maar de dienst opereert ook steeds slimmer. ICE-agenten registreren alles wat om hen heen gebeurt en dat doen ze niet zomaar.

De agenten hebben namelijk een verzameling aan digitale hulpmiddelen: met behulp van gezichtsherkenning kunnen ze de identiteit en immigratiestatus van mensen achterhalen en er zijn programma's om mensen te volgen via hun telefoon en hun mobieltje ook uit te lezen. De mogelijkheden om mensen op te sporen zijn dus eindeloos, maar de grote vraag is: mag dit allemaal wel?