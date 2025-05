UWV zet alvast 100 miljoen euro opzij voor WIA-hersteloperatie, 'maar dat lost de problemen niet op'

Schatting zonder onderzoek

Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er in totaal nodig is, denkt Van Os. "Je kunt niet zeggen of het veel of weinig is, omdat dat afhankelijk is van het onderzoek dat je uitvoert."

"Het UWV heeft een schatting van de kosten gemaakt van tussen de 34 en 100 miljoen euro. Maar men heeft het nog niet onderzocht. Dus je kunt niet zeggen dat dit het gaat worden."

Recht op volledige vergoeding

De advocaat pleit dan ook voor een open einderegeling, zoals hij dat noemt. "Je moet niet met bedragen komen, maar je moet zeggen: we lossen dit op voor de mensen die tekort gedaan zijn."

Zo werkt het ook in de juridische wereld, vertelt Van Os. "Op het moment dat ik jouw auto in de prak rij, moet ik alle schade vergoeden en niet alleen een stukje. Dus het is heel raar, ook juridisch, om maar een deel van de schade te vergoeden of om maar een deel van de mensen in de schadevergoeding tegemoet te komen. Het is op voorhand onjuist om dat te doen."