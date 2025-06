UWV-onderzoek naar beoordeling postcovid-patiënten vertraagd: 'Geen gevoel van urgentie'

'22 tot 23 uur per dag gedwongen liggen'

Een van de mensen die zich benadeeld voelen is Anne Vroegindeweij. Ze kampt met extreme vermoeidheid en migraine door postcovid. "Ik lig 22 tot 23 uur per dag gedwongen horizontaal en dan ook niet op de bank maar in mijn slaapkamer", vertelt ze. "Die andere paar uur per dag zorg ik dat ik af en toe een beetje door het huis loop, wat te eten pak, naar de wc ga en de spieren een klein beetje soepel houd." Toch besloot het UWV dat ze 20 uur per week kan werken.

Omdat Anne het niet eens is met de beslissing van het UWV heeft ze bezwaar gemaakt, na anderhalf jaar wachten was ze vorige maand aan de beurt. Met veel moeite sleepte ze zich naar het beoordelingsgesprek en opnieuw is de conclusie hetzelfde.

'Als ik maar de energie had om kwaad te zijn'

"Ze hebben mij op zien staan en weg zien lopen. En daaruit concluderen ze dat ik niet zo ziek ben als ik beweer dat ik ben. Het is op nep-energie, die uiteindelijk dus zorgt voor een terugslag", legt Anne uit. "Als je dat niet erkent als instantie of als arts, dan kun je ook geen goede beoordeling maken."

Het maakt haar kwaad, hoewel ze dat eigenlijk niet eens kan zijn. "Als ik maar de energie had om kwaad te zijn, was ik echt heel kwaad. Maar ik kan nu alleen maar een soort verslagenheid ervaren op dit moment. En ik hoop dat ik nog wat strijdlust krijg om in beroep te gaan." Dat traject kan ook al weer anderhalf jaar duren. "Dat betekent ook anderhalf jaar stress hiervan en onzekerheid."