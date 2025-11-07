Uitsluiten of toch niet? Dat is de vraag nu lijstrekkers met verkenner in gesprek gaan
Het is dag 3 van de kabinetsformatie. Verkenner Wouter Koolmees ging vandaag met de lijsttrekkers om tafel. De vraag blijft: blijven blokkades staan, of valt er toch iets te bouwen? "De kans dat het Koolmees voor kerst lukt, is klein."
Hoe vasthoudend zijn partijen over met welke andere partijen ze wel of niet willen regeren? VVD-leider Dilan Yeşilgöz was in de campagne bijvoorbeeld heel stellig over het uitsluiten van GroenLinks-PvdA en veel partijen willen niet met PVV in zee. Toch moet er een kabinet gevormd worden.