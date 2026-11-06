Tegelijk in de gemeenteraad én de Tweede Kamer? Waarom partijen politieke dubbelfuncties willen verbieden

Waarom die partijen dat willen, heeft volgens politiek commentator Joost Vullings vooral te maken met belangenverstrengeling. "Ze zijn bang dat als iemand raadslid is in een bepaald dorp en er moet ergens over gestemd worden in de Tweede Kamer, dat dat Kamerlid misschien wel zijn eigen woonplaats gaat voortrekken omdat die persoon daar ook raadslid is."

Makkelijk geld

Een dubbelfunctie komt het vaakst voor bij de PVV en Forum voor Democratie. "Je ziet het vaak bij partijen die moeite hebben om kandidaten te vinden", legt Vullings uit. "Als je dan iemand gevonden hebt, dan maak je hem Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid. Nou, heb je weer twee stoeltjes gevuld."

"Daar moet wel bij worden gezegd dat je dan vaak ziet dat iemand bijvoorbeeld het raadslidmaatschap eigenlijk verwaarloost", gaat hij verder. En dus niet komt opdagen of zijn werk niet doet. "Ja, dan wordt het wel een vorm van makkelijk geld vangen."