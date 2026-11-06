Tegelijk in de gemeenteraad én de Tweede Kamer? Waarom partijen politieke dubbelfuncties willen verbieden
Lid zijn van de Tweede Kamer en de lokale gemeenteraad, en ook voor beide functies betaald worden. PRO en D66 dat politici dat binnenkort niet meer kunnen doen. "Vorm van makkelijk geld vangen."
Waarom die partijen dat willen, heeft volgens politiek commentator Joost Vullings vooral te maken met belangenverstrengeling. "Ze zijn bang dat als iemand raadslid is in een bepaald dorp en er moet ergens over gestemd worden in de Tweede Kamer, dat dat Kamerlid misschien wel zijn eigen woonplaats gaat voortrekken omdat die persoon daar ook raadslid is."
Makkelijk geld
Een dubbelfunctie komt het vaakst voor bij de PVV en Forum voor Democratie. "Je ziet het vaak bij partijen die moeite hebben om kandidaten te vinden", legt Vullings uit. "Als je dan iemand gevonden hebt, dan maak je hem Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid. Nou, heb je weer twee stoeltjes gevuld."
"Daar moet wel bij worden gezegd dat je dan vaak ziet dat iemand bijvoorbeeld het raadslidmaatschap eigenlijk verwaarloost", gaat hij verder. En dus niet komt opdagen of zijn werk niet doet. "Ja, dan wordt het wel een vorm van makkelijk geld vangen."
'Daar gaat de kiezer over'
"Het andere probleem is natuurlijk: heb je er überhaupt tijd voor om zoveel functies te hebben?", gaat de politiek commentator verder. "Nou, dat kan je je afvragen."
"Maar goed, je kan ook zeggen: daar gaat de kiezer over", voegt hij daaraan toe. "Dat hoeft de wetgever niet te doen."
Rechtse partijen pesten
Maar hoe kansrijk is dit voorstel? Het komt van PRO en D66, maar ook CDA-minister Heerma van Binnenlandse Zaken vindt het geen slecht idee. "Dus dan wordt het kansrijk."
"Maar er zijn natuurlijk ook heel veel partijen tegen die hier gebruik van maken", gaat Vullings verder. "En in die zin gaat het om zorgen over de kwaliteit van de democratie. Maar als je het heel negatief zegt, is het ook een beetje kleine rechtse partijen pesten."