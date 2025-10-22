Strijd om de rechtse stem: zo verschillen de partij van Dilan Yeşilgöz (VVD) en Joost Eerdmans (JA21) van elkaar

Voor kiezers op rechts is er inmiddels keuze genoeg. Vrijwel alle rechtse partijen richten zich op veiligheid, migratie en lagere belastingen. Maar waar zitten de verschillen tussen de partijen die dicht bij elkaar staan? Vandaag: VVD en JA21.

"In verkiezingstijd worden vaak de uitersten tegenover elkaar gezet", zegt politiek commentator Marloes Lemsom. "Maar kiezers hebben er veel meer aan om de verschillen te zien tussen partijen die dicht bij elkaar liggen. Mensen twijfelen vaker tussen twee linkse, rechtse of middenpartijen, dan tussen bijvoorbeeld de PVV of GroenLinks-PvdA." Vissen in dezelfde vijver Op rechts vissen VVD en JA21 deels in dezelfde vijver, zo blijkt uit de laatste zetelpeiling van EenVandaag in samenwerking met Verian. Van alle mensen die overwegen om op de VVD te stemmen, twijfelt 35 procent ook over JA21. Van de kiezers die JA21 overwegen, twijfelt 45 procent ook over de VVD. Thema's die belangrijk zijn voor kiezers die VVD en JA21 overwegen zijn: immigratie, veiligheid en criminaliteit, en de Nederlandse identiteit. Maar waar zitten de verschillen tussen deze twee partijen precies? In de vaak geraadpleegde Stemwijzer staan ze namelijk bijna naast elkaar. Toen VVD-leider Dilan Yeşilgöz de Stemwijzer invulde, kreeg ze JA21 als tweede partij geadviseerd. "Die hebben zich mooi laten inspireren door ons partijprogramma", zegt Yeşilgöz daarover op campagne in het Brabantse Oosterhout.

Eigen huis Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz staat de partij van Joost Eerdmans misschien wel dicht bij de VVD, maar zijn er volgens haar duidelijke verschillen. "Wij leggen geen enkele rekening bij de middeninkomens. En dat doet JA21 helaas wel. Zij verhogen bijvoorbeeld het eigenwoningforfait." Dat is een percentage van de waarde van je koopwoning. "Er gaat dus een enorme belastingverhoging richting mensen met een eigen huis." Ook de staatsschuld loopt bij JA21 'enorm op', constateert Yeşilgöz JA21-voorman Joost Eerdmans reageert tijdens zijn campagne op de markt in Rotterdam, waar hij optreedt als DJ Jopie. Volgens hem kiest zijn partij ervoor de belasting die huiseigenaren betalen over hun woning - het eigenwoningforfait - te verlagen voor starters. "Wij kiezen voor de starters op de woningmarkt, dus in dit geval gaat de starter erop vooruit. Iemand die dus voor het eerst een huis koopt, tot een huis van vijf ton gaat het forfait omlaag."

Wij schaffen alle toeslagen af. Dat is een hele operatie, maar daar winnen we ook veel geld mee JA21- voorman Joost Eerdmans over werkgelegenheid

Werkgelegenheid Dan een ander belangrijk rechts stokpaardje: de werkgelegenheid. Op de lange termijn doet de VVD het op dat vlak beter dan JA21. "Dat klopt", zegt Eerdmans zonder twijfel, maar: "Wij schaffen alle toeslagen af. Dat is een hele operatie. Dat kost geld, maar daar winnen we ook veel geld mee. Het CPB zegt niet in te kunnen schatten wat dat oplevert. Wij denken meer werkgelegenheid." De VVD laat de economie bovendien groeien zonder overheidsinvesteringen, stelt Yeşilgöz, die wijst op nog een belangrijk verschil met JA21: bestuurlijke ervaring. "Wij zijn een partij die al langere tijd bestaat en hele degelijke bestuurders heeft, die al onze plannen ook echt waar kunnen maken." Al voegt Yeşilgöz er wel aan toe dat ze JA21 er graag bij heeft in een 'centrumrechts kabinet.'

Migratie Maar dan concurreren beide partijen elkaar ook nog op een ander thema: migratie. JA21 wil op de lange termijn toe naar een totale asielstop. "We moeten van opvang hier, naar opvang daar en als we dat niet doen dan blijven we de hele tijd dweilen met de kraan open", zegt Eerdmans. Hij wil dat asielzoekers die Nederland binnenkomen naar 'partnerlanden' in Afrika worden overgebracht. Maar hoe realistisch is dat? "Je kunt het allemaal zeggen, maar wat doe je om daar te komen?" zegt Yeşilgöz. "Je moet het aantal mensen dat Nederland aankan, die moet je in je land toestaan. Wij zeggen: vang asielzoekers op in de regio. Voor diegenen die ook niet veilig zijn in de regio, kun je als Europa kijken of je een aantal daarvan misschien hiernaartoe kan krijgen."