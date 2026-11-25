Koper, brons en andere metalen: steeds vaker wordt het op straat gestolen. Zo werden bij een oorlogsmonument in Utrecht tientallen 'gouden' hartjes uit de grond gehaald. Maar kun je zoiets voorkomen en hoe dan? "Dit gebeurt helaas best wel vaak."

Steeds vaker diefstal bij monumenten en openbare kunst: 'Men denkt dat het veel oplevert'

Ook bij het Hartjespad in Utrecht, een initiatief van Michèle van Lier, sloegen dieven toe

Naar een motief voor de diefstal kan Michèle van Lier, initiatiefnemer van het Utrechtse Hartjespad, alleen maar gissen. Wel is duidelijk dat de dader met grof geweld te werk is gegaan: "Je kan echt zien dat iemand gereedschap heeft meegenomen en heeft zitten hakken in het asfalt." Joodse kinderen opvangen Michèle bedacht het bijzondere pad met 150 goudkleurige hartjes, die verankerd in de grond zijn. Het loopt van de voormalige crèche waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen zaten ondergedoken, tot aan de naburige speeltuin in het Wilhelminapark. De crèche was het idee van haar oudtante Trui van Lier. "Onze familie nam Joodse families uit Duitsland in huis, nog voor de oorlog hier was", vertelt ze. "Van hen hoorde ze wat de Duitsers deden met Joodse mensen en dat ze baby's en kinderen vermoordden." Het inspireerde Trui om dit niet in Nederland te laten gebeuren.

Symbool van 150 hartjes Aan het begin van de oorlog bedacht ze daarom de crèche 'Kindjeshaven'. "Eerst gewoon voor de kinderen uit de buurt", zegt Michèle. Later kwamen er Joodse kinderen bij, die werden gebracht door het verzet. "Zodra een kind kwam kregen ze een nieuwe naam en een nieuw verhaal." Op die manier werden 150 Joodse kinderen gered. In 2024 kreeg deze geschiedenis een fysiek aandenken met het Hartjespad, waar ieder hartje symbool staat voor een gered kind. Ook werd de speeltuin in het Wilhelminapark omgedoopt tot het 'Trui van Lier Speelkwartier'. Samen vormen ze het oorlogsmonument. 'Snel weer terugplaatsen' Al eerder verdwenen er hartjes uit het pad, maar niet zoveel als nu: zestig. Michèle noemt het 'diep triest'. "Van een monument hoop je dat het gewoon blijft liggen. Dus dat het er nog is als wij er allemaal niet meer zijn. Maar ja, op deze manier lukt dat niet."

Van een monument hoop je dat het gewoon blijft liggen. Dus dat het er nog is als wij er allemaal niet meer zijn. initiatiefnemer Michèle van Lier van het Hartjespad

Met de gemeente Utrecht onderzoekt ze nu hoe de hartjes herplaatst kunnen worden. De gemeenteraad wil dat het oorlogsmonument weer helemaal wordt hersteld. "Wij maken ons er ook hard voor dat het pad snel weer terugkeert", verzekert wethouder Susanne Schilderman.

Beter verankeren? Maar hoe zorg je ervoor dat ze niet opnieuw worden gestolen? Volgens de wethouder kijkt de gemeente naar meerdere manieren om de hartjes beter te verankeren. "Het is een pad langs allerlei verschillende ondergronden, dus we moeten wel zorgen dat het overal past en er mooi uitziet natuurlijk." Camera's ophangen langs het pad kan een optie zijn, maar dat middel wordt alleen ingezet als het nodig is, benadrukt Schilderman. "Het werkt het beste als iedereen zijn ogen open houdt", roept ze op.

Vooral brons populair Dit soort diefstallen en vandalisme in de openbare ruimte komen op meer plekken voor, weet Esyllt Hoftijzer van Meesters In. Als restaurateur van moderne kunst beheert ze veel beelden en monumenten. "Helaas gebeurt dit best wel vaak met kunst in de openbare ruimte."