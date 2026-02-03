'Start van een onderhandeling', noemt politiek commentator Joost Vullings debat over coalitieakkoord
De eerste echte test voor de nieuwe coalitie is begonnen. Vandaag debatteert De Kamer over het coalitieakkoord. D66, VVD en CDA willen een minderheidsregering vormen en moeten dus voor hun plannen steeds bij de oppositie aankloppen.
Volgens politiek commentator Joost Vullings was dit het debat van de uitgestoken handen. "De partijen hebben de handen uitgestoken, maar er zitten af en toe nog wel wat punaises in. Jetten wil zijn plannen niet bij het grofvuil zetten, maar hij moet toch een samenwerking weten te vinden."
"Het is een start van een onderhandeling, maar het nader tot elkaar komen, zo ver zijn ze nog niet", vertelt Vullings. "Maar veel van de oppositiepartijen weten ook dat veel Nederlanders willen dat de politiek aan de slag gaat. Dus gelijk een stok in het wiel steken en de boel in elkaar laten storten, dat wil de oppositie ook niet."