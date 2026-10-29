Rijk worden met cryptomunten: het is de droom van menig mens. Voor sommigen is het al werkelijkheid, zoals bij ondernemer Jean-Louis van der Velde. Hij werd deze week uitgeroepen tot de rijkste man van Nederland en dat heeft hij te danken aan stablecoins.

Stablecoin: wat is het? En nog 4 vragen over de cryptomunt beantwoord

Met een vermogen van 26 miljard euro is Jean-Louis van der Velde de rijkste Nederlander, dat werd deze week bekendgemaakt in tijdschrift Quote. Van der Velde, die oprichter is cryptobedrijven Tether en Bitfinex, verdiende zijn geld dus met de digitale munt. In dit geval de stablecoins. Maar wat voor soort munt is dit eigenlijk? We vroegen het aan Maarten van Oordt. Hij is hoogleraar geld en banken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 1. Wat zijn stablecoins? "Een stablecoin is een digitale munt op een blockchain die gekoppeld is aan een officiële munt zoals de dollar of de euro", legt Van Oordt uit. Wil een cryptobedrijf bijvoorbeeld een stablecoin maken die 1 euro waard is, dan moet het voor elke 'coin' ook echt 1 euro - of iets anders van diezelfde waarde, zoals goud - in een reserve stoppen. Dit wordt gezien als onderpand. "Gebruikers kunnen stablecoins gebruiken om elkaar wereldwijd vrijwel direct te betalen met beperkte transactiekosten. Denk aan een paar dubbeltjes per betaling, waarbij de stablecoins binnen enkele minuten bij de ontvanger aankomen." Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de stablecoin hierdoor erg populair voor internationale betalingen. Het gebruik ervan is vooral fijn in landen met een onderontwikkeld of onbetrouwbaar betaalsysteem.

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2. Hoe werken stablecoins? Wanneer de stablecoin is gemaakt, komt deze terecht op het internet. Dat gaat via een speciaal netwerk, ook wel Distributed Ledger Technology genoemd. Volgens de Nederlandsche Bank kan dit worden gezien als een openbaar digitaal kasboek, waar iedereen kan controleren welke stablecoin naar wie gaat en wie op dat moment de eigenaar van zo'n munt is. Alleen de eigenaar van de munt heeft recht op het geld. De munt hoeft niet direct worden uitgegeven. Deze kan, net als bij andere cryptomunten, worden bewaard in een digitale portemonnee - vaak via een app of door een cryptobedrijf zelf. Stablecoins kunnen op een online ruilbeurs worden gebruikt als betaalmiddel om andere crypotomunten te kopen. Maar dus ook om betalingen te doen. 3. Hoe verschillen stablecoins van fiat geld en andere soorten cryptomunten? Het verschil met andere cryptomunten, zoals bitcoins en memecoins, is de koppeling met een officiële munt, vertelt de professor. "De waarde van een goed functionerende stablecoin is relatief stabiel, terwijl de waarde van bitcoins en memecoins wordt bepaald door vraag en aanbod op het moment dat iemand ervan af wil."

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4. Zijn stablecoins een 'veilige' manier om je geld of vermogen ergens te stallen? "Stablecoin-tegoeden vallen, anders dan spaartegoeden bij banken, niet onder het depositogarantiestelsel", begint de professor. Dit betekent dat jouw waarden in munten niet beschermd zijn in het geval dat de uitgever van de munt failliet gaat. Bij geld dat op betaal- en spaarrekeningen staat, is dit wel het geval. Gaat een bank failliet, dan ben je in veel gevallen tot 10.000 euro per persoon beschermd. "De stabiliteit van de stablecoin hangt dus onder meer af van het vertrouwen in de uitgever." Het is daarom van belang dat een uitgever, bijvoorbeeld Tether of Bitfinex, kan aantonen dat er voldoende middelen in huis zijn om de stablecoins van gebruikers om te wisselen tegen dollars op hun bankrekeningen, legt Van Oordt uit. "En voor het vertrouwen is het ook van belang dat de uitgever dit snel genoeg doet wanneer gebruikers daar om vragen."